Le prime immagini della Fiorentina dal Viola Park: Dzeko sorride, Kean abbraccia Ferrari, Gud con Pioli

Inizia oggi la stagione della Fiorentina con il primo giorno di allenamenti al Viola Park per preparare al meglio l’anno sportivo che verrà. In attesa degli allenamenti aperti al pubblico e del Viola Carpet di stasera, evento sold-out, la Fiorentina su i propri sociale ha mostrato le primi immagini dal ritiro ai suoi tifosi. Con i calciatori infatti già al lavoro in palestra compresi i nuovi arrivi come Edin Dzeko e Moise Kean oltre al Mister Stefano Pioli che comincia oggi la sua terza avventura a Firenze. Ecco le immagini