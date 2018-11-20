Le formazioni di Italia e Usa, Chiesa ancora titolare, Biraghi in panchina. La scelte di Mancini
Queste le formazioni ufficiali di USA e Italia, che si affronteranno a Genk in amichevole, l'ultimo test del 2018 per gli azzurri di Roberto Mancini. Ecco le scelte dei due Commissari TecniciITALIA (4...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 19:46
Queste le formazioni ufficiali di USA e Italia, che si affronteranno a Genk in amichevole, l'ultimo test del 2018 per gli azzurri di Roberto Mancini. Ecco le scelte dei due Commissari Tecnici
ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella. Sensi, Verratti; Chiesa, Lasagna, Berardi.
USA (3-5-2): Horvath; Carter-Vickers, Zimmerman, Long; Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent.