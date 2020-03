Emergono le condizioni dei giocatori viola riguardo le ultime notizie del contagio Coronavirus nella Fiorentina. Vlahovic, Pezzella e Cutrone non sono guariti ma sono in buone condizioni e tutti i giocatori restano in quarantena. Ci sono altre persone della Fiorentina che sono dovute andare in ospedale, ad esempio Il Dottore Luca Pengue per cui è stato necessario andare in ospedale ma per fortuna non ci sono situazioni troppo complicate.