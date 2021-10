Lazio, alta tensione prima della sfida alla Fiorentina, la squadra infuriata per il ritiro imposto

I giocatori della Lazio non hanno preso bene la decisione societaria di chiuderli in ritiro dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. Lo scrive l’edizione romana del Corriere della Sera raccontando la sortita del presidente Lotito a Formello, ieri. “Non è stato un confronto, ma un monologo. Il presidente è stato durissimo, è furibondo per i rovesci subiti anche se continua a manifestare fiducia nel nuovo progetto: «Bisogna sempre credere in ciò che si fa», ha ripetuto, con toni però decisamente elevati, chiedendo che venga sposato in pieno il progetto Sarri. I calciatori non hanno gradito la decisione di chiudersi nell’eremo fuori Roma ma a Lotito questo interessa poco, anzi niente: “Io pago gli stipendi in anticipo e voi fate queste figure”.

INTANTO ESPLODE IL CAOS IN CASA LAZIO