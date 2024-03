L’Atalanta umilia il Napoli, finisce 0-3 al Maradona. Fiorentina a meno 2 dal Napoli con 2 partite in meno

Al Maradona di Napoli, l’Atalanta di Gasperini umilia la squadra allenata da Calzona con un secco 0-3. A segno Miranchuk (26′) e Scamacca (45′) nel primo tempo e Koopmeiners ha chiuso il match al minuto 88. Da notare che Scalvini è uscito nel corso del secondo tempo per infortunio, seguiranno accertamenti ed esami per capire l’entità. Napoli che quindi rimane a 45 punti (solamente 2 in più della Fiorentina) con due partite in più, visto che i viola giocheranno stasera con il Milan e devono anche recuperare il match proprio contro l’Atalanta, posticipata a causa del malore che ha colpito Joe Barone.

