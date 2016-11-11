L'Atalanta svende Sportiello, la Fiorentina in vantaggio sulle altre. Sarà viola a gennaio?

Secondo Tuttosport è lotta tra Fiorentina e Napoli per il giovane portiere italiano, prezzo 5 milioni

Secondo quanto riportato da TuttoSport la Fiorentina e il Napoli sarebbero forti su Marco Sportiello, con i viola favoriti per il portiere italiano. Per il promettente portiere all'Atalanta non c’è più spazio. Gasperini ormai lo ha relegato in panchina. La dirigenza atalantina ha fissato il prezzo: 6-7 milioni di euro trattabili. Anche perché l’Atalanta deve versare per il riscatto definitivo 5 milioni alla Lazio per Berisha. La cifra è ormai molto bassa rispetto ad un anno fa e anche rispetto allo scorso mercato estivo dove la società viola è stata vicina a prenderlo.