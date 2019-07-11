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L'arrivo di Dainelli non esclude quello di Batistuta, gli incontri con Barone e Commisso...

Dopo la conferma di Giancarlo Antognoni, ad essere stato contattato dagli uomini di Commisso è stato comunque Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone che in città tutti ricordano con affetto ed un pizzico...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 11:30
L'arrivo di Dainelli non esclude quello di Batistuta, gli incontri con Barone e Commisso... -
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Dopo la conferma di Giancarlo Antognoni, ad essere stato contattato dagli uomini di Commisso è stato comunque Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone che in città tutti ricordano con affetto ed un pizzico di grande malinconia. Ci sono stati alcuni incontri, uno anche a cena con Joe Barone, ma la fumata bianca non è mai arrivata, almeno fino a questo momento. Di certo c’è che tra gli obiettivi del patron c’è quello di dare il giusto risalto alla storia viola, con attenzione anche agli anni Ottanta e Novanta, perché dal passato più o meno glorioso il futuro non può prescindere.

Corriere dello Sport

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