L'arrivo di Dainelli non esclude quello di Batistuta, gli incontri con Barone e Commisso...

Dopo la conferma di Giancarlo Antognoni, ad essere stato contattato dagli uomini di Commisso è stato comunque Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone che in città tutti ricordano con affetto ed un pizzico...

Dopo la conferma di Giancarlo Antognoni, ad essere stato contattato dagli uomini di Commisso è stato comunque Gabriel Omar Batistuta, il Re Leone che in città tutti ricordano con affetto ed un pizzico di grande malinconia. Ci sono stati alcuni incontri, uno anche a cena con Joe Barone, ma la fumata bianca non è mai arrivata, almeno fino a questo momento. Di certo c’è che tra gli obiettivi del patron c’è quello di dare il giusto risalto alla storia viola, con attenzione anche agli anni Ottanta e Novanta, perché dal passato più o meno glorioso il futuro non può prescindere.

Corriere dello Sport