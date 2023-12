Nessuna espulsione per Milenkovic, il rosso è stato sventolato a un membro dello staff viola

Nonostante le moltissime perdite di tempo dei giocatori della Roma nei minuti di recupero, con Rui Patricio portiere che ha avuto i crampi, l’arbitro della sfida dell’Olimpico Rapuano ha valutato di non estendere i sette minuti di recupero concessi con la squadra viola che era in fase d’attacco. Per questo motivo, anche abbastanza comprensibilmente, la panchina viola si è molto risentita ed è volata qualche parola di troppo. Il rosso che sembrava inizialmente stato esposto a Milenkovic in realtà è arrivato per un membro della panchina della Roma

