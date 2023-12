A Lukaku risponde Quarta, Fiorentina che non riesce a vincerla nel finale. Roma che finisce in 9

Al 5’ Dybala crossa dentro per Lukaku che di testa fa 1-0. Al 14’ altro squillo della Roma, Zalewski mette dentro per Dybala che strozza troppo il tiro. Giallorossi vicini al raddoppio. Al 17’ Fiorentina pericolosa con Nzola che non riesce a superare Rui Patricio che si salva. Al 22’ Dybala costretto a lasciare il campo per infortunio. Al 44’ la Roma ci prova con Azmoun. Al 47’ ci prova di testa Kouame. Al 48’ conclusione debole di Bonaventura.

Al 50’ Bonaventura per Ikone che cerca il palo lontano ma Rui Patricio capisce tutto e sventa il pericolo. Al 52’ Mancini porta la Roma ad un passo dal 2-0, salva Duncan. Al 64’ Bonaventura colpisce la traversa. Poco dopo doppia ammonizione per Zalewski, Roma in 10. Al 65’ la Fiorentina acciuffa il pareggio, decisivo il colpo di testa di Quarta su cross di Kouame. Al 73’ Bonaventura per Nico, Rui Patricio chiude in angolo. Al 74’ colpo di testa di Nzola. All’82’ incornata di Quarta, salva Rui Patricio. All’87’ brutta entrata di Lukaku su Kouame con il piede a martello, rosso e Roma in 9. All’88’ Arthur ci prova da fuori.