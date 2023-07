L’annuncio di Pedullà: “Accordo totale per Parisi alla Fiorentina. All’Empoli 10 milioni più 1 di bonus”

Oggi era in programma l’incontro decisivo tra la Fiorentina e l’Empoli per Parisi alla Fiorentina. Confermato l’accordo per 10 milioni di euro più 1 milione di bonus, accordo totale tra le parti. Ecco l’annuncio di Alfredo Pedullà

#Parisi alla #Fiorentina: accordo totale tra i club! Le cifre quelle anticipate la scorsa notte: 10 milioni all’#Empoli più 1 milione di bonus ✅ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 10, 2023

LA NOTIZIA CHE ARRIVA DALLA GERMANIA