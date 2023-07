Dalla Germania: “La Fiorentina vuole Fullkrug del Werder Brema, c’è stato l’incontro ma non l’accordo”

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la Fiorentina è realmente interessata a Fullkrug, attaccante classe 1993 del Werder Brema e della nazionale tedesca, quest’anno ha segnato 16 gol in campionato in 27 partite. I contatti tra le due società, secondo quanto scritto, sono avvenuti ma non è stato trovato un accordo. Anche l’Atalanta è interessata al centravanti

Yes, @acffiorentina is very interested in Niclas #Füllkrug confirmed.

➡️ Talks took place!

➡️ No agreements yet.

Can’t confirm an official offer of around €15m which was supposedly rejected by Bremen.

Bergamo is also monitoring him. No quick decision expected.… pic.twitter.com/I6wtHUfVfD

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 10, 2023