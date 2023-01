L’amore infinito dei tifosi della Fiorentina per la squadra. Oltre 550 tifosi all’Olimpico di Roma

È il giorno di Lazio-Fiorentina, una partita delicata per i viola, che sono reduci da due sconfitte consecutive. Oggi, a Roma (fischio d’inizio alle 18), la squadra di Italiano dovrà affrontare una formazione in grande forma e lo farà di fronte ad una notevole cornice di pubblico.

La Lazio infatti è reduce da tre vittorie consecutive che le hanno permesso di scalare posizioni in classifica. Martedì i biancocelesti hanno nettamente vinto contro il Milan (4-0) e hanno lanciato un segnale forte alle dirette concorrenti. Sulla spinta di questi risultati positivi, oggi ci saranno oltre 40.000 laziali all’Olimpico, per spingere Zaccagni e compagni. Come sempre, saranno presenti anche i tifosi della Fiorentina.

I biglietti venduti ai sostenitori viola sono circa 550. Dal settore ospiti dunque i tifosi gigliati proveranno a farsi sentire e a incitare la squadra in questa difficile sfida. Appena due settimane fa molti tifosi avevano vissuto un’altra trasferta all’Olimpico, in quella occasione per sfidare la Roma di Mourinho, in una partita condizionata dall’espulsione di Dodò a metà del primo tempo. Ricordi certamente poco gradevoli, la passione per i viola è come sempre più forte di tutto.

La speranza, per la gara di oggi, è quella di vedere una Fiorentina con un approccio diverso rispetto alle ultime due prestazioni deludenti. Nel frattempo, la tifoseria viola si prepara ad un altro appuntamento molto importante, ovvero la sfida casalinga di mercoledì contro il Torino, una partita che stabilirà chi potrà accedere alla semifinale di Coppa Italia. Lo scrive La Nazione

LA FIORENTINA PUÒ PRENDERE ZAPATA