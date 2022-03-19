L'amore dei tifosi dell'Inter per il capitano viola, striscione della Curva Nord: "Biraghi la nord ti saluta"

Cristiano Biraghi è cresciuto nell'Inter e prima dell'inizio della gara contro la Fiorentina i tifosi nerazzurri lo hanno omaggiato

Cristiano Biraghi non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra, il capitano della Fiorentina è nato e cresciuto nella società dell'Inter avendo fatto proprio in nerazzurro le giovanili con tanto di esordio in prima squadra. Con Antonio Conte in panchina, ha anche giocato una stagione con l'Inter con un buon numero di presenze e assist. Oggi, in occasione del suo ritorno a San Siro con la maglia della Fiorentina, la Curva Nord lo ha omaggiato con lo striscione: "Biraghi, la Nord ti saluta". A testimonianza di un affetto vero e sincero.

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