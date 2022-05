L’amico di Pioli rivela: “La sua dimensione è quella di Firenze, una città che lo aveva adottato”

Davide Ranzieri, amico fraterno di Stefano Pioli, ha parlato e raccontato il tecnico rossonero ai microfoni di Tuttosport, queste le sue parole:

La sensazione che si ha osservando da spettatori Pioli è che sia cresciuto molto come tecnico da quando è al Milan. «Ne abbiamo discusso spesso fra di noi, ma bisogna sempre capire come si vuole leggere la sua carriera. Molti si soffermano sul fatto che quasi sempre abbia fatto solo due stagioni in una squadra con la leggenda che vuole un calo nella seconda annata. Però se guardiamo i risultati, Stefano ha ottenuto con il Bologna il record di punti degli ultimi 10 anni del club, ha riportato la Lazio ai preliminari di Champions dopo otto anni, ha fatto bene a Firenze con una squadra giovane, convivendo con la tragedia di Astori. Non è stata una carriera urlata la sua, finora non ha vinto un trofeo, ma se la si legge con gli occhi giusti, si trovano molte cose. Detto ciò, senza dubbio al Milan ha trovato l’ambiente ideale e durante il lockdown del 2020 ha svolto un grande lavoro, creando, con la sua educazione il modo paterno di porsi, la giusta armonia con tutte le componenti. Prima della pandemia con alcuni giocatori non aveva un rapporto semplice, poi è scattato qualcosa. Stefano lavora con i ragazzi non in funzione del risultato, ma con l’interesse di tirare fuori il meglio da ognuno di loro».

Milano come Firenze, quindi? «Sicuramente Firenze lo aveva adottato, avendoci giocato anche per sei stagioni. Quella è la sua dimensione, un posto alla mano, come Parma. Però si trova bene anche a Milano»

