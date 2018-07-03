Lafont sarà in ritiro a Moena e giocherà l'evenutale preliminare di Europa League. Già comunicato alla Nazionale U19 francese
Secondo quanto raccolto da i colleghi di Radio Bruno Toscana il neo acquisto della Fiorentina, Alban Lafont sarà in ritiro a Moena e giocherà l'eventuale preliminare di Europa League anzichè risponder...
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 12:26
Secondo quanto raccolto da i colleghi di Radio Bruno Toscana il neo acquisto della Fiorentina, Alban Lafont sarà in ritiro a Moena e giocherà l'eventuale preliminare di Europa League anzichè rispondere presente alla chiamata della Nazionale francese Under 19. Sicuramente una buona notizia per Pioli che in caso di scontro europeo potrà affidarsi al talentino francese classe '99.