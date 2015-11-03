Notizie Europa League Fiorentina Fiorentina

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Fiorentina, squadra senza idee, senza un vero gioco e anche in calo fisico...
16 marzo 2019 14:02
Lafont sarà in ritiro a Moena e giocherà l'evenutale preliminare di Europa League. Già comunicato alla Nazionale U19 francese
03 luglio 2018 12:26
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