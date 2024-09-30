Lady Radio rivela: "La Fiorentina sabato ha spiato l'allenamento dell'Empoli con dei droni"

La Fiorentina, avrebbe, secondo quanto riportato da Lady Radio, spiato l'Empoli nell'ultima sessione di allenamento

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la Fiorentina nella giornata di sabato ha spiato l'allenamento di rifinitura dell'Empoli con dei droni alla vigilia della sfida del Castellani. Un'azione volta a scoprire formazioni, tattiche e segreti della formazione allenata da D'Aversa. La società azzurra si è accorta di questa azione da parte del team viola. L'Empoli, dal canto suo, fa sapere di non aver divulgato la notizia.

SUI SOCIAL SCOPPIA IL MALCONENTO CONTRO PALLADINO

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