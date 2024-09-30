Lady Radio rivela: "La Fiorentina sabato ha spiato l'allenamento dell'Empoli con dei droni"
La Fiorentina, avrebbe, secondo quanto riportato da Lady Radio, spiato l'Empoli nell'ultima sessione di allenamento
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2024 17:02
Secondo quanto riportato da Lady Radio, la Fiorentina nella giornata di sabato ha spiato l'allenamento di rifinitura dell'Empoli con dei droni alla vigilia della sfida del Castellani. Un'azione volta a scoprire formazioni, tattiche e segreti della formazione allenata da D'Aversa. La società azzurra si è accorta di questa azione da parte del team viola. L'Empoli, dal canto suo, fa sapere di non aver divulgato la notizia.
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