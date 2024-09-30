I tifosi della Fiorentina stufi di Palladino, sotto i post impazza il "Dateci Sarri". Italiano rimpianto

Moltissimi tifosi della Fiorentina si sfogano sui social, l'inizio fallimentare della squadra viola adesso è sotto gli occhi di tutti

Le cose in casa Fiorentina non stanno andando bene, 8 partite giocate in stagione e solo 1 vittoria. Se escludiamo la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e lo scontro diretto contro la Lazio, la squadra viola ha incontrato tutte squadre alla portata di cui è nettamente più forte, compreso il doppio confronto contro gli ungheresi del Puskas in Conference League. E nessuna di queste squadre è stata battuta, dal Monza al Venezia (in fondo alla classifica) fino all'Empoli e al Parma (che ha vinto 1 sola volta in stagione).

Gli alibi sono finiti e la pazienza, per molti tifosi viola, è già finita. Sui social, sotto i post pubblicati dalla Fiorentina dopo il pareggio contro l'Empoli, è partita la grande protesta. Nel mirino questa volta c'è Palladino, anche perchè finalmente il mercato estivo è stato ritenuto soddisfacente da gran parte della piazza, dunque la responsabilità viene data al nuovo tecnico.

Tantissimi i commenti che vorrebbero un cambio immediato in panchina e il nome invocato è quello di Maurizio Sarri che si era offerto proprio alla Fiorentina nel mese di giugno. Qualcuno rimpiange anche Vincenzo Italiano, che con una squadra inferiore faceva ha fatto nettamente meglio e mostrando un'identità di gioco che oggi sembra mancare. Ecco solo alcuni dei commenti:

PEDULLA' ATTACCA PALLADINO

https://www.labaroviola.com/pedulla-si-scaglia-contro-palladino-baroni-lavora-lui-parla-tra-i-due-ce-un-abisso/270178/