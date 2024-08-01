Lady Radio riporta: "Nzola potrebbe avere un corto trasferimento in Serie A, su di lui l'Empoli"
Il centravanti angolano è pronto a lasciare Firenze dopo una pessima annata in cui non ha mai mostrato il suo valore
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 13:27
Come riportato da Lady Radio, Nzola sarà ceduto nell'odierna sessione estiva di mercato. Infatti, il centravanti angolano potrebbe finire all'Empoli in un trasferimento molto corto. Il giocatore rimane uno dei preferiti di tante squadre di Serie A con il Lecce ed il Cagliari che avrebbero chiesto informazioni ai viola per lui.
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