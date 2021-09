Lady Radio, i sudamericani rientrano in ritardo, in Liga due gare rinviate ma in Italia si gioca regolarmente

Mentre in Italia si giocheranno regolarmente Atalanta-Fiorentina e Napoli-Juventus, in programma rispettivamente sabato alle 20:45 e alle 18, in Spagna due gare sono state rinviate per il caos relativo al rientro dei nazionali sudamericani. Il Consiglio Superiore dello Sport ha infatti concesso il rinvio di Siviglia-Barcellona e Villarreal-Alavés che si sarebbero dovute giocare sabato.

I sudamericani potrebbero infatti tornare in Europa più o meno solo nella tarda serata di venerdì, a meno di 24 ore dalle partite di campionato, a causa dei match di qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Per la Fiorentina ricordiamo che sono impegnati oltreoceano Gonzalez, Martinez Quarta e Pulgar, mentre per l’Atalanta Musso. Lo riporta Lady Radio.

