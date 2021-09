Commisso: “Presto voglio portare i tifosi viola qui. I lavori stanno proseguendo speriamo di continuare così”

“Speriamo non piova molto nei prossimi mesi – ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai canali ufficiali viola – così i lavoratori possono proseguire, stiamo andando avanti. Per novant’anni la vostra Fiorentina non ha mai avuto una sede di proprietà, sarà bellissimo vedere ragazzi e ragazze qui. Un orgoglio per la nostra famiglia e per l’Italia. Un posto bellissimo, i lavori stanno andando avanti. Il prossimo viaggio sarà portare i tifosi qui, voglio portarli. Mi fa emozionare sapere che ci sarà una cappella all’interno del Viola Park voluta da mia moglie”.

