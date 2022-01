La verità di Italiano: “Non ci aspettavamo di giocare, solo un allenamento per preparare la partita”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Torino: “Sono dispiaciuto perché non mi aspettavo questo tipo di prestazione visto come avevamo lavorato negli ultimi giorni. Tutti conoscono le squadre di Juric e se non metti intensità e dinamismo, fai fatica. All’andata avevamo fatto bene, in questo caso abbiamo sbagliato praticamente tutto. Ci può stare una prestazione così nell’arco di una stagione, servono anche per tornare con i piedi per terra. Se scendiamo così in campo, possiamo perdere contro chiunque. Serve un altro atteggiamento”.

Come è stato l’avvicinamento a questa partita?

“Abbiamo preparato la sfida contro l’Udinese, poi non pensavamo di venire a Torino e abbiamo preparato la partita con un solo allenamento. Ma questi non sono alibi. Non va bene, non avevamo mai avuto un approccio del genere. Mi auguro sia solo un incidente di percorso. Ora ripartiamo contro una big come il Napoli, dovremo scendere in campo in modo decisamente diverso”.

Come si sta inserendo Ikoné?

“È giovane e non è facile alla prima esperienza lontano da casa. Cercheremo di metterlo nelle condizioni di conoscere al più presto il nostro gioco”.

Cosa c’è da salvare questa sera?

“Niente. Abbiamo perso 4-0 e con una prestazione poco propositiva. Nella ripresa eravamo ripartiti forte ma il 4-0 ha spento tutto. Non c’è davvero niente che voglio salvare”.

L’errore di Callejon è stato pesante.

“Anche le altre reti sono arrivate per errori tipo respinte sbilenche o atteggiamento molle nei contrasti. In Serie A se giochi così, perdi contro tutti. Non mi aspettavo una cosa del genere, ma ora proveremo a reagire. È la prima volta che affrontiamo un momento come questo”.

La classifica però dice che siete ancora in corsa per l’Europa.

“Le ambizioni arrivano per ciò che proponi e alle prestazioni che metti in campo. Serve un’identità che duri a lungo. Se poi ci troveremo in alto, lavoreremo per restarci. Se le cose andranno diversamente, ci rimboccheremo le maniche. Dove arriveremo, non lo so”. Lo riporta TMW

