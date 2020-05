La valutazione di Federico Chiesa è sui 70 milioni di euro e con la crisi economica che anche il calcio dovrà affrontare l’asticella è decisamente alta. Resta da capire anche cosa hanno davvero in mente Juventus e Inter. I bianconeri ci avevano già provato la scorsa estate, tentativo andato a vuoto.

In attacco potrebbero partire Douglas Costa e Bernardeschi ed ecco che in quel caso Chiesa tornerete ad essere un obiettivo. Oltre ad un consistente conguaglio economico, la Juve potrebbe anche inserire alcune contropartite tecniche come Mandragora e Romero.

Anche l’Inter ha soluzioni tecniche da sottoporre alla Fiorentina. Una di queste è Nainggolan, che già la scorsa estate i viola avevano corteggiato e Gagliardini, oltre a Dalbert.