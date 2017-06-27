La Stampa, il caos dei Della Valle avvicina sempre di più Federico Bernardeschi alla Juventus

Il comunicato e lo sfogo dei Della Valle verso Firenze avvicinano il passaggio di Bernardeschi alla Juventus. 40 milioni destinati alla società viola

Lo sfogo dei Della Valle avvicina Bernardeschi alla Juve, affare da oltre 40 milioni di euro. L’ultimo ostacolo è saltato: Federico Bernardeschi può lasciare la Fiorentina e andare alla Juve. Un affare che sembrava impossibile per l’antica rivalità tra i due club e l’ostruzionismo dei fratelli Della Valle nei confronti della presidenza Agnelli, ma la messa in vendita della società viola, annunciata ieri sera con un comunicato ufficiale, cambia lo scenario e soprattutto accelera la cessione eccellente. Il fantasista azzurro aveva già da tempo espresso la propria volontà, rifiutando altre destinazioni. Così riporta La Stampa.