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La Stampa, il caos dei Della Valle avvicina sempre di più Federico Bernardeschi alla Juventus

Il comunicato e lo sfogo dei Della Valle verso Firenze avvicinano il passaggio di Bernardeschi alla Juventus. 40 milioni destinati alla società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 09:29
La Stampa, il caos dei Della Valle avvicina sempre di più Federico Bernardeschi alla Juventus -
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Lo sfogo dei Della Valle avvicina Bernardeschi alla Juve, affare da oltre 40 milioni di euro. L’ultimo ostacolo è saltato: Federico Bernardeschi può lasciare la Fiorentina e andare alla Juve. Un affare che sembrava impossibile per l’antica rivalità tra i due club e l’ostruzionismo dei fratelli Della Valle nei confronti della presidenza Agnelli, ma la messa in vendita della società viola, annunciata ieri sera con un comunicato ufficiale, cambia lo scenario e soprattutto accelera la cessione eccellente. Il fantasista azzurro aveva già da tempo espresso la propria volontà, rifiutando altre destinazioni. Così riporta La Stampa.

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