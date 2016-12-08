La squadra tornerà a Firenze alle quattro di domani mattina. E spunta un piccolo grande errore di Paulo Sousa...

Che la trasferta non sarebbe stata facile lo sapevamo già ma a guardare il programma del rientro emergono errori facilmente evitabili...

Che la trasferta in Azerbaijan non fosse il massimo come facilità di spostamento lo sapevamo tutti ma adesso ancor di più guardando il programma della Fiorentina nel dopo partita. Infatti la squadra viola tornerà in Italia alle 2 di questa notte e più precisamente all'aeroporto di Bologna, poi in pulman tornerà a Firenze subito dopo l'atterraggio, in pratica, considerato sia il viaggio in pulman sia il fatto che le operazioni di sbarco a Bologna porteranno via qualche minuto, la Fiorentina tornerà a Firenze intorno alle 4 del mattino. In questo c'è un piccolo errore di Paulo Sousa in merito, visto e considerato che in panchina in Europa possono andare solo sei giocatori che senso ha avuto portare in trasferta tutta la rosa, compresi coloro che non possono scendere in campo e coloro che non andranno nemmeno in panchina?