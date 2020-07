La squadra è con Iachini ma non si placano le voci sul suo possibile sostituto per il prossimo anno

Si è visto anche ieri a San Siro, la squadra segue Beppe Iachini ma nonostante ciò continuo ad arrivare papabili nomi per sostituirlo la prossima stagione. Tutto dipende dalla dimensione che in avvio di campionato vorrà darsi la Viola. In caso di permanenza sarà dovuto al rifiuto di altri allenatori? Ribery poi deve avere un compagno capace di parlare una lingua calcistica simile alla sua, gli va dato un po’ più di respiro al suo secondo anno in maglia viola. Lo scrive La Nazione.