La silenziosa rivincita di Benassi. Montella pensa a un centrocampo diverso contro il Torino
Marco Benassi ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno. Due gol che tirano fuori la Fiorentina dalmomento più difficile. Per il centrocampista, da quando è arrivato a Firenze, il vizio di segn...
Marco Benassi ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno. Due gol che tirano fuori la Fiorentina dalmomento più difficile. Per il centrocampista, da quando è arrivato a Firenze, il vizio di segnare è una piacevole abitudine. Il tutto contornato con la fascia di capitano, quella in onore del suo amico Davide Astori, a stringergli il braccio. Benassi si è regalato una gran serata che cancella un periodo lungo di panchina e difficoltà sempre vissute con grande professionalità. La stagione straordinaria di Castrovilli lo ha relegato in panchina, nonostante lo scorso anno sia stato il miglior marcatore viola con 9 gol.
Il periodo di difficoltà lo ha superato anche grazie alla vicinanza della sua famiglia. E adesso, dopo una lunga attesa, il vento può cambiare. Domenica la Fiorentina giocherà in casa del Torino e chissà che Montella, dopo questa doppietta, non possa pensare di dargli spazio in una partita che per lui è
speciale. Contro il Cittadella è rimasto a riposo Badelj, nel ruolo di regista ha giocato Pulgar che in quel ruolo a Bologna ha fatto vedere le cose migliori. Se l’allenatore dovesse riproporre questa soluzione, Benassi potrebbe trovare ancora spazio insieme a Castrovilli che completerebbe il reparto. Un’ipotesi, un’idea che a Montella già frulla per la
testa. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.