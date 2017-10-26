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La sicurezza dell'Argentina non conosceva Pezzella. In Italia stanno imparando a conoscerlo tutti

La Nazione parla di Pezzella. In nazionale io servizio di vigilanza all’ingresso del centro sportivo dove l’Argentina si sarebbe allenata non l’ha riconosciuto. German per entrare ha dovuto mostrare l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 12:08
La sicurezza dell'Argentina non conosceva Pezzella. In Italia stanno imparando a conoscerlo tutti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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La Nazione parla di Pezzella. In nazionale io servizio di vigilanza all’ingresso del centro sportivo dove l’Argentina si sarebbe allenata non l’ha riconosciuto. German per entrare ha dovuto mostrare la carta d’identità alla security. Capita se sei alla prima convocazione con la albiceleste di Messi e Mascherano. In Italia, però, Pezzella hanno iniziato a conoscerlo già da inizio campionato. Il difensore centrale ex Betis si è rivelato una piacevole realtà e un ottimo innesto per surrogare la partenza di Gonzalo Rodriguez, non uno qualsiasi da queste parti.

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