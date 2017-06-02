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La settimana prossima Stefano Pioli sarà a Firenze. Venerdi la presentazione ai tifosi viola

Finalmente il nuovo allenatore arriva a Firenze, la società programma la presentazione di Stefano Pioli

A cura di Flavio Ognissanti
02 giugno 2017 20:50
La settimana prossima Stefano Pioli sarà a Firenze. Venerdi la presentazione ai tifosi viola -
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Adesso ci siamo davvero, Stefano Pioli finalmente passerà al nero si bianco con la Fiorentina. La società viola ha scelto da mesi il suo nuovo allenatore che "ha perso" le ultime settimane per mettersi d'accordo con l'Inter per la buonuscita contrattuale. Ora che è tutto sistemato finalmente si potrà ufficializzare l'accordo con la società gigliata. Un contratto da un milione e duecentomila euro a stagione per due anni più l'opzione per il terzo anno. Lunedì Pioli sarà molto probabilmente nel capoluogo toscano e la società sta già preparando la sua presentazione a stampa e tifosi che dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì.

 

Flavio Ognissanti

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