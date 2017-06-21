La Sampdoria vuole alzare l'offerta per Ilicic a 7 milioni più bonus per convincere la Fiorentina
Ilicic e la Sampdoria, storia di un matrimonio annunciato. Adesso tocca solo trovare l'accordo economico con la società viola
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 00:53
Josip Ilicic e la Samp, storia di un matrimonio abbastanza annunciato. La Samp sta facendo diverse operazioni in uscita, concretizzerà con calma il trasferimento di Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona e poi alzerà la proposta alla Fiorentina. Da 5 milioni di base si può aumentare di un paio di milioni e i bonus possono aiutare a trovare la quadratura del cerchio.
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