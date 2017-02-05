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La Samp batte il Milan, Muriel beffa il suo ex allenatore su calcio di rigore…

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La Samp batte il Milan, Muriel beffa il suo ex allenatore su calcio di rigore…

Redazione

5 Febbraio · 15:44

Aggiornamento: 5 Febbraio 2017 · 15:44

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È terminata da poco la sfida delle ore 12.30 tra Milan e Sampdoria. Vincono i blucerchiati per 0-1 grazie alla rete realizzata da Luis Muriel su calcio di rigore al 70′. Espulso nel finale Sosa per doppia ammonizione.

Una beffa per l’ex mister doriano, Vincenzo Montella che rimane in classifica fermo a 37 punti insieme proprio alla Fiorentina. Il sesto posto attualmente valevole per il preliminare di Europa League è occupato dall’Atalanta a 39 punti che alle 15.00 sfiderà il Cagliari. La Samp sale a 30 punti dopo questa vittoria.

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