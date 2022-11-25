La Salernitana rivuole Ranieri dalla Fiorentina, è lui il prescelto dopo l'infortunio di Mazzocchi

Luca Ranieri è uno dei giocatori meno impegnati nella Fiorentina in questo inizio di stagione, a gennaio potrebbe andare via

E’ notizia delle ultime ore che, dopo esser stato una delle sorprese di questo primo spezzone di stagione, il laterale della Salernitana Pasquale Mazzocchi sarà costretto ad un lungo stop: il giocatore nella giornata di ieri si è sottoposto ad un intervento per ricostruire il legamento collaterale del ginocchio destro, e per questo probabilmente non potrà tornare in campo prima di Febbraio-Marzo.

Per questo motivo il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis si sarebbe subito messo alla ricerca di un sostituto ideale del mancino da affiancare a Bradaric, ed in grado di innalzare il livello tecnico della fascia destra granata. Attualmente il nome in cima alla lista dei granata, anche se ovviamente nei prossimi giorni il cerchio potrebbe allargarsi, è quello di un attuale giocatore della Fiorentina: stiamo parlando dell’ex di turno Luca Ranieri, tornato a Firenze in estate senza però trovare troppo spazio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore, che è in uscita dalla Fiorentina, potrebbe arrivare a Salerno senza troppe complicazioni. Un altro profilo seguito da vicino dai campani è infatti anche quello di Augello della Sampdoria, ma a causa della difficile situazione di classifica dei blucerchiati diventa chiaramente un obiettivo molto complicato. Lo riporta calciomercato.com

LA FIORENTINA COME LE BIG DEL CAMPIONATO

https://www.labaroviola.com/repubblica-preparazione-della-fiorentina-al-viola-park-scelta-la-linea-di-big-come-juve-e-milan/193757/