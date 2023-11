“La Roma vuole Milenkovic. Belotti possibilità a gennaio. Ho visto osservatori viola per Lucas Piton”

Angelo Arquilla, intermediario di mercato brasiliano, ha parlato a Lady Radio della dinamiche di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“La Roma vuole Milenkovic ma la Fiorentina chiede tanti soldi e la Roma oggi non li ha, poi sul mercato non vedo grandi sostituti. La rosa viola è da Europa League. Nzola mi piace, non mi aspettavo che incontrasse queste difficoltà e mi aspettavo altri risultati. Può darsi che nel girone di ritorno, trovando maggiore confidenza con la squadra, possa trovare maggiore continuità. Beltran è giovane e serve tempo a chi arriva dall’altra parte del mondo. Le difficoltà di ambientamento sono tipiche questi giocatori che necessitano di pazienza per imporsi. Gli esempi sono tantissimi a riguardo.

Per Belotti alla Fiorentina ci potrebbero esserci speranze nei prossimi mesi, in virtù anche del rientro di Abraham, ma di recente ha rifiutato un trasferimento e tanti soldi in Arabia. Si trova bene a Roma ma a Firenze potrebbe avere più spazio. La piazza viola è importante e penso che sarebbe perfetta per lui e potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Italiano. Da vedere se la Roma possa cederlo.

Arthur credo che tornerà alla Juventus e la dirigenza viola cercherà altro sul mercato, andando a caccia di qualche giovane in giro per il mondo, magari proprio in Brasile. Ho visto alcuni osservatori viola a vedere sia il Palmeiras che a vedere il terzino Lucas Piton del Vasco Da Gama, è giovane ed ha ottime potenzialità”

