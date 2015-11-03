Notizie Arquilla Fiorentina

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Arquilla svela il retroscena: “La Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor, ma il prezzo era troppo alto”
28 gennaio 2026 18:12
"La Roma vuole Milenkovic. Belotti possibilità a gennaio. Ho visto osservatori viola per Lucas Piton"
16 novembre 2023 15:01
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