Notizie Arquilla Fiorentina

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Arquilla svela il retroscena: “La Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor, ma il prezzo era troppo alto”

28 gennaio 2026 18:12

"La Roma vuole Milenkovic. Belotti possibilità a gennaio. Ho visto osservatori viola per Lucas Piton"

16 novembre 2023 15:01

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