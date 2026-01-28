Arquilla svela il retroscena: “La Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor, ma il prezzo era troppo alto”

Angelo Arquilla, intermediario di mercato, è intervenuto a RadioFirenzeViola per analizzare gli acquisti fatti dalla Fiorentina e i nomi di quelli che potrebbero arrivare negli ultimi giorni di mercato: “Solomon è un buon giocatore gli altri niente di eccezionale. Disasi? In Inghilterra ci sono sempre buoni giocatori, ma, a meno che non sia un gran giocatore, non credo cambi tanto. Punterei più su un centrocampista di qualità”.

Sulla necessità di un attaccante: “Sicuramente serve, per esempio uno come Djuric, in attesa che rientrino le punte. In queste settimane la Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor del Vasco Da Gama, che ha segnato 24 gol in stagione, classe 2006, ma il prezzo era troppo alto ed è andato al Bournemouth”.