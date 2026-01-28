28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:54

News

Arquilla svela il retroscena: “La Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor, ma il prezzo era troppo alto”

Redazione

28 Gennaio · 18:12

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 18:12

ACF FiorentinaArquillaRayan Vitor

di

L’intermediario di mercato ha svelato un retroscena relativo al classe 2006 Rayan Vitor, prima cercato dai viola e poi accasatosi in Premier

Angelo Arquilla, intermediario di mercato, è intervenuto a RadioFirenzeViola per analizzare gli acquisti fatti dalla Fiorentina e i nomi di quelli che potrebbero arrivare negli ultimi giorni di mercato: “Solomon è un buon giocatore gli altri niente di eccezionale. Disasi? In Inghilterra ci sono sempre buoni giocatori, ma, a meno che non sia un gran giocatore, non credo cambi tanto. Punterei più su un centrocampista di qualità”.

Sulla necessità di un attaccante: “Sicuramente serve, per esempio uno come Djuric, in attesa che rientrino le punte. In queste settimane la Fiorentina voleva l’attaccante Rayan Vitor del Vasco Da Gama, che ha segnato 24 gol in stagione, classe 2006, ma il prezzo era troppo alto ed è andato al Bournemouth”.

