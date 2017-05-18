La Roma vuole Babacar per fare il vice Dzeko

Tra i tanti possibili colpi della società giallorossa per il vice Dzeko spunta anche quello del centravanti della Fiorentina Babacar

La Roma, in attesa di capire chi sarà l’allenatore per la stagione 2017/2018, con Di Francesco, Paulo Sousa e Unai Emery candidati più accreditati al ‘dopo Spalletti’, lavora al calciomercato estivo: in attacco, Edin Dzeko si è guadagnato la conferma a suon di gol e, a meno di clamorose offerte, resterà saldamente nel ruolo di centravanti titolare anche il prossimo anno. Pertanto, la società giallorossa è alla ricerca di un calciatore in grado di rappresentare un’alternativa al bosniaco, per farlo rifiatare in alcuni momenti della stagione.

I nomi caldi sono quelli di Gregoire Defrel del Sassuolo (che può giocare anche esterno) e Kasper Dolberg dell’Ajax, Luis Muriel, Antonio Sanabria, che la Roma ha ceduto al Betis mantenendo però un diritto di riacquisto. Il nome nuovo, infine, è quello di Khouma el Babacar, che in questo finale di stagione sta ben impressionando con la maglia della Fiorentina. La Roma ci pensa ed il possibile arrivo in panchina di Paulo Sousa potrebbe risultare determinante per l’eventuale sprint. Il tecnico portoghese, a inizio aprile, ha dichiarato a proposito dell’attaccante: “Sta avendo il suo spazio, non gli ho mai visto come in questa stagione la voglia di allenarsi bene. Sta lavorando sodo, sta migliorando molto, sono sicuro che in breve diventerà molto forte”.

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