La Roma di Mourinho perde contro il Venezia. Fiorentina ad un punto dal quinto posto

Sconfitta che fa malissimo per la Roma di Jose Mourinho e vittoria importantissima per il Venezia che è riuscito ad avere ma meglio dopo una partita dalla mille emozioni al penso. Tante occasioni, pali e traverse da una parte e dall’altra, con i 3 punti che vanno alla squadra di Zanetti.

Avvio subito in salita per la Roma che ha subito gol dopo appena 3 minuti con la rete di Caldara su grande assist di Aramu su palla inattiva. Lo svantaggio non ha però piegato i giallorossi di Mourinho, che ha stravolto la sua squadra nella formazione iniziale, lasciando in panchina Mkhitaryan e Zaniolo e lanciando al primo minuto El Shaarawy e Shomurodov, oltre che Kumbulla nella difesa a tre insieme a Mancini e Ibanez. La scelta ha pagato a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando l’ex Genoa ha prima siglato la rete dell’1-1 e poi ha fornito l’assist a Tammy Abraham per la rete dell’1-2 che ha chiuso la prima frazione.

Quando poteva sembrare che l’uno-due della Roma potesse dare il colpo di grazia al Venezia ecco che la formazione di Zanetti non è stata certo rinunciataria nella ripresa e si è andata a giocare la partita senza paura, trovando prima il pareggio su calcio di rigore assegnato da Aureliano per fallo di Cristante su Caldara e poi addirittura la rete del 3-2 con Okereke, scattato alla grande sul filo del fuorigioco e freddissimo davanti a Rui Patricio. Nel finale è stato certamente più pericoloso il Venezia, con Rui Patricio decisivo in due occasioni con altrettante super parate e la traversa colpita da Henry, appena entrato in campo.

La sosta servirà adesso alla Roma per ricaricare le batterie, in un momento molto complicato della stagione dove la difesa continua a fare acqua e l’attacco, nonostante le reti ritrovate oggi da Shomurodov e Abraham, che non riesce a incidere come vorrebbe. Mourinho deve correre ai ripari, deve far cambiare marcia alla sia squadra, per non rischiare di scendere ancora in classifica nelle gare che porteranno alla fine del 2021. Lo scrive TMW

LE PAROLE DI ITALIANO NELLA SALA STAMPA DELLO JUVENTUS STADIUM