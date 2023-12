La Roma affonda ed è una notizia meravigliosa per la Fiorentina: +2 in classifica. Il Bologna vince 2-0

Niente miracoli e nessuna sorpresa, ormai questa squadra non ha più limiti. Il Bologna vince 2-0 lo scontro Champions contro la Roma e si piazza al quarto posto, con un punto di vantaggio su Napoli e Fiorentina: a decidere la sfida del Dall’Ara il gol di Moro e l’autorete di Kristensen, l’ennesimo segnale che la banda di Thiago Motta possiede tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo di guastafeste. E i giallorossi? L’ennesimo colpo a vuoto in trasferta ha fatto capire che questa squadra deve fermarsi a riflettere e reagire, soprattutto dal punto di vista mentale: il sogno Champions non è di certo compromesso, ma i punti interrogativi iniziano ad essere troppi.

Il Bologna ha iniziato con furia una partita tosta, giocata soltanto sul piano fisico: i ritmi intensi hanno sorpreso una Roma poco propositiva soprattutto nel possesso del pallone. Il canovaccio della gara è stato abbastanza chiaro sin dai primi minuti, un continuo corpo a corpo caratterizzato da parecchio nervosismo sin dai primi istanti: dopo 8 minuti di gioco Saelemaekers ha chiesto a gran voce un calcio di rigore per un contatto con Kristensen, ma Guida ha lasciato correre ammonendo l’ex Milan e Llorente per proteste.

I padroni di casa hanno continuato a proporre gioco, ma le occasioni migliori sono capitate agli uomini di Mourinho: nel giro di quattro minuti Llorente ha sfiorato il gol dell’anno con una punizione da centrocampo deviata in corner da Ravaglia, poi il portiere rossoblù si è superato sul colpo di testa di Belotti. Superati i pochi istanti di confusione, i padroni di casa sono riusciti a sbloccare la sfida grazie all’imbucata di Ndoye per Moro, abile a superare Rui Patricio con una conclusione dal limite. Lo stesso Ndoye, a pochi minuti dal termine del primo tempo, ha sfiorato il gol del 2-0.

Il secondo tempo è stato ancor peggio del primo per una Roma scarica mentalmente e totalmente avulsa dal gioco. Dopo quattro minuti i giallorossi hanno subito il raddoppio con l’autorete di Kristensen, al 18′ Mourinho ha deciso di tirare fuori Renato Sanches (entrato nel secondo tempo) mandando in campo Bove. La scossa è durata soltanto un attimo con l’iniziativa di Pellegrini, ma il capitano dei giallorossi si è visto cancellare l’opportunità dal salvataggio di Lucumì.

Nemmeno la rabbia per una serata storta è riuscita a cambiare una partita quasi a senso unico, a dieci minuti dal termine Belotti si è divorato un’occasione clamorosa calciando su Ravaglia: la conclusione non sfruttata dal Gallo ha sancito praticamente la fine delle ostilità. Vince il Bologna, ormai la squadra di Thiago Motta non è più una sorpresa. Lo scrive TMW

