La ricostruzione dell'incontro Barone-Chiesa. Ribadito il mai alla Juve. Ora si gioca, basta chiacchiere

Oggi all'interno del Corriere dello Sport ritroviamo una costruzione di Massimo Basile dell'incontro di ieri mattina tra Joe Barone ed Enrico Chiesa. Nonostante abbiamo detto che si è trattato di un i...

Oggi all'interno del Corriere dello Sport ritroviamo una costruzione di Massimo Basile dell'incontro di ieri mattina tra Joe Barone ed Enrico Chiesa. Nonostante abbiamo detto che si è trattato di un incontro programmato, il papà di Federico ha ribadito la volontà del ragazzo di lasciare la Fiorentina ma il dg dei viola ha ribadito che alla Juventus il calciatore non ce lo manderanno mai. Enrico e Federico non accettano destinazioni estere pertanto l'altra big in Italia interessata all'esterno è solo l'Inter. Questo tiro alla fune sta logorando un po' tutti. Chiesa ha aperto poi ad uno spiraglio "Vediamo, vediamo" e "dateci tempo, fateci capire". Con il Lecce i dirigenti della Fiorentina voglio vederlo in campo a combattere per tornare alla vittoria insieme ad i suoi compagni.