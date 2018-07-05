La Repubblica, se salta Pjaca si torna su Berardi. Per la difesa piace Ceccherini del Crotone

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna , la Fiorentina dovrebbe definire l'acquisto di Marko Pjaca dalla Juventus ma, se dovesse saltare per via di un'affare tra Lazio e bianconeri per...

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna , la Fiorentina dovrebbe definire l'acquisto di Marko Pjaca dalla Juventus ma, se dovesse saltare per via di un'affare tra Lazio e bianconeri per Milinkovic-Savic dove l'attaccante croato verrebbe inserito come contropartita tecnica, la Fiorentina tornerebbe su Berardi del Sassuolo. L'esterno classe '94, mancino, piace da tempo ai viola ma non è in cima alla lista dei desideri sebbene i rapporti con Squinzi siano ottimi.

Per la difesa interessa Ceccherini del Crotone, centrale difensivo con la possibilità di fare il terzino destro, classe '92. Un giocatore jolly per Pioli, anche se Venuti di rientro dal Benevento verrà valutato con attenzione.