La Repubblica: Pioli, il fortino del Franchi ed il record di Prandelli vicino...

Come riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, Stefano Pioli con le quattro vittorie consecutive in casa è alla rincorsa dal record stabilito da Prandelli con sei consecutive. Con l’eventuale...

Come riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, Stefano Pioli con le quattro vittorie consecutive in casa è alla rincorsa dal record stabilito da Prandelli con sei consecutive. Con l’eventuale vittoria odierna supererebbe Sousa fermo a quattro. Il fortino del Franchi torna a farsi più robusto ed il merito è anche dei tifosi, chiamati sempre a raccolta dal Mister... (LEGGI QUI)