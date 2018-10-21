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La Repubblica: Pioli, il fortino del Franchi ed il record di Prandelli vicino...

Come riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, Stefano Pioli con le quattro vittorie consecutive in casa è alla rincorsa dal record stabilito da Prandelli con sei consecutive. Con l’eventuale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 12:04
La Repubblica: Pioli, il fortino del Franchi ed il record di Prandelli vicino... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Come riportato da La Repubblica nell’edizione odierna, Stefano Pioli con le quattro vittorie consecutive in casa è alla rincorsa dal record stabilito da Prandelli con sei consecutive. Con l’eventuale vittoria odierna supererebbe Sousa fermo a quattro. Il fortino del Franchi torna a farsi più robusto ed il merito è anche dei tifosi, chiamati sempre a raccolta dal Mister... (LEGGI QUI)

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