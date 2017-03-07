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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Repubblica: la rifondazione della difesa comincia da Astori. Via Gonzalo e uno tra Milic e Maxi Olivera. Gli altri…

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

Rassegna Stampa

La Repubblica: la rifondazione della difesa comincia da Astori. Via Gonzalo e uno tra Milic e Maxi Olivera. Gli altri…

Redazione

7 Marzo · 12:08

Aggiornamento: 7 Marzo 2017 · 12:08

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Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla della rifondazione difensiva che dovrà arrivare nella prossima stagione. Si punterà su Davide Astori che nelle stagioni trascorse in viola ha dimostrato attaccamento alla maglia e bravura. Milenkovic in arrivo dal Partizan di Belgrado sarà il colpo per la difesa. Gonzalo in piena rottura con Corvino lascerà la Fiorentina. Inoltre uno tra Milic e Maxi Olivera se ne andrà e verrà cercata una soluzione sia sulla fascia sinistra che sulla fascia destra probabilmente con altri giovani di prospettiva.

Astori pilastro, poi si rivoluziona tutto.

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