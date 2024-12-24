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La Repubblica: "La Fiorentina è apparsa sgonfia nelle ultime partite. Sembra aver smarrito gli stimoli di qualche settimana fa"

Forse abbiamo corso troppo, alzato troppo l'asticella, parlato di una Champions che ad oggi non è ancora nelle corde della Fiorentina. Sulle pagine de La Repubblica Giuseppe Calabrese fa il punto sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2024 12:13
La Repubblica: "La Fiorentina è apparsa sgonfia nelle ultime partite. Sembra aver smarrito gli stimoli di qualche settimana fa" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Forse abbiamo corso troppo, alzato troppo l'asticella, parlato di una Champions che ad oggi non è ancora nelle corde della Fiorentina. Sulle pagine de La Repubblica Giuseppe Calabrese fa il punto sul momento della squadra viola, apparsa sgonfia dopo le ultime prestazioni. Che gli uomini di Palladino abbiano smarrito il loro calcio? Forse è presto dirlo ma, di certo, il mercato sarà determinante.

Acquisti, cessioni, ipotesi, tutto materiale per la dirigenza. Attenzione però a non perdere di vista il vero obiettivo, a non farsi distrarre da questo vortice di trattative. La viola deve essere rinforzata ma, nel frattempo, giocherà delle partite fondamentali a partire da quelle con Juventus Napoli. Poi MonzaTorino Lazio, altri impegni da non fallire. In attesa di capire chi arriverà, dunque, occorre forse penserà a chi c'è già. Deve farlo Palladino, pianificando il lavoro, gestendo le forze e facendo girare gli uomini per ridare stimoli a una squadra che sembra averli un po' persi. Buttare al vento questa classifica sarebbe davvero un peccato.

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