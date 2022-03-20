La provocazione: "Fiorentina tra le prime cinque in Europa se il calcio non prevedesse tiro in porta"

Una Fiorentina bellissima ma che non riesce a concretizzare tutte le situazioni offensive che crea, è accaduto anche contro l'Inter

Dopo la partita di San Siro a Milano contro l'Inter, la Fiorentina è stata molto apprezzata per il gioco e per il dominio, secondo Costacurta la squadra di Italiano meritava anche la vittoria. Ne ha parlato anche il giornalista, Giuseppe Pastore, che ha però lanciato una frecciatina a Vincenzo Italiano: "Fiorentina tranquillamente tra le top 5 europee se il calcio non prevedesse il tiro in porta #InterFiorentina"

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