La protesta sul parchimetro a Firenze: "Macchinetta fatela bianconera perchè siete dei ladri"

Parcheggio e tariffe troppo care? Un cittadino a Firenze ha trovato un modo molto originale per farlo notare

Come mostrato da Striscia La Notizia, la protesta a Firenze per il parcheggio troppo caro sfocia nell'ironia calcistica, infatti sul parchimetro qualche cittadino stanco del prezzo e delle tariffe orarie troppo elevate ha preso carta e penna e ha scritto su un foglio: "La macchinetta fatela bianconera perchè siete dei ladri" per poi attaccarla sul parchimetro. Insomma, un modo originale per far arrivare il messaggio.

L'UMORE NELLO SPOGLIATOIO DELLA FIORENTINA IL GIORNO DOPO LA SCONFITTA

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