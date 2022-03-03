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La protesta sul parchimetro a Firenze: "Macchinetta fatela bianconera perchè siete dei ladri"

Parcheggio e tariffe troppo care? Un cittadino a Firenze ha trovato un modo molto originale per farlo notare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 21:48
La protesta sul parchimetro a Firenze: "Macchinetta fatela bianconera perchè siete dei ladri" -
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Come mostrato da Striscia La Notizia, la protesta a Firenze per il parcheggio troppo caro sfocia nell'ironia calcistica, infatti sul parchimetro qualche cittadino stanco del prezzo e delle tariffe orarie troppo elevate ha preso carta e penna e ha scritto su un foglio: "La macchinetta fatela bianconera perchè siete dei ladri" per poi attaccarla sul parchimetro. Insomma, un modo originale per far arrivare il messaggio.

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