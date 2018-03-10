La primavera della Juventus omaggia Astori fuori dal Franchi

Alle ore 15 di questo pomeriggio, ci sarà la sfida fra la Juventus Primavera e la Fiorentina. Prima del match una delegazione dei bianconeri si è recata allo stadio Franchi per portare una corona di f...

A cura di Redazione Labaroviola 10 marzo 2018 11:41

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