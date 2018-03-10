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La primavera della Juventus omaggia Astori fuori dal Franchi

Alle ore 15 di questo pomeriggio, ci sarà la sfida fra la Juventus Primavera e la Fiorentina. Prima del match una delegazione dei bianconeri si è recata allo stadio Franchi per portare una corona di f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 11:41
La primavera della Juventus omaggia Astori fuori dal Franchi -
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Alle ore 15 di questo pomeriggio, ci sarà la sfida fra la Juventus Primavera e la Fiorentina. Prima del match una delegazione dei bianconeri si è recata allo stadio Franchi per portare una corona di fiori in omaggio a Davide Astori, come ha rivelato il profilo ufficiale di Facebook della società bianconera

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