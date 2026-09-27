La partita di addio di Messi fa tornare Mastantuono a 48 ore dalla partita col Genoa, la Roma si oppone

La Fiorentina dovrebbe avere Mastantuono solo giovedì a due giorni da Marassi

Un'ultima recita ricca di patos per Leo Messi con la maglia dell'Argentina rischia di scatenare forti polemiche con i club europei e italiani, come sottolineato da Il Corriere dello Sport. Se a Buenos Aires ci si prepara a festeggiare la Pulce nella gara contro il Benin al Monumental, in Italia le società vedono l'evento come un fastidioso ostacolo logistico.

Calciatori come Dybala e Molina sono stati invitati come comparse alla serata d'addio, ma la Roma è orientata al "no" per evitare di riaverli a disposizione solo a ridosso dell'anticipo di campionato contro il Como. La situazione è ancora più complessa per i convocati effettivi di Scaloni (tra cui Balerdi, Soulé, Castro, Nico Gonzalez, Nico Paz, Lautaro e Mastantuono): con tre amichevoli in programma senza punti in palio, i tempi di rientro metteranno a dura prova gli allenatori. Emblematico il caso di Mastantuono e Lautaro, i cui club (Fiorentina e Inter) scenderanno in campo già di sabato, costringendo i giocatori a rientri lampo a poche ore dal fischio d'inizio.