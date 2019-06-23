La Nazione, sfida Roma-Milan per Veretout, domani potrebbe essere il giorno buono per l'addio ai viola
Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista Jordan Veretout sarà venduto al miglior offerente, colpo su colpo tra Roma e Milan. Attualmente la squadra della capitale sembra in vantaggio pront...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:59
Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista Jordan Veretout sarà venduto al miglior offerente, colpo su colpo tra Roma e Milan. Attualmente la squadra della capitale sembra in vantaggio pronta ad offrire 20 milioni ma non si esclude un acceso ritorno milanista. Domani potrebbe rivelarsi il giorno buono dell'addio del francese.