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La Nazione, sfida Roma-Milan per Veretout, domani potrebbe essere il giorno buono per l'addio ai viola

Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista Jordan Veretout sarà venduto al miglior offerente, colpo su colpo tra Roma e Milan. Attualmente la squadra della capitale sembra in vantaggio pront...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:59
La Nazione, sfida Roma-Milan per Veretout, domani potrebbe essere il giorno buono per l'addio ai viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Secondo quanto riporta La Nazione, il centrocampista Jordan Veretout sarà venduto al miglior offerente, colpo su colpo tra Roma e Milan. Attualmente la squadra della capitale sembra in vantaggio pronta ad offrire 20 milioni ma non si esclude un acceso ritorno milanista. Domani potrebbe rivelarsi il giorno buono dell'addio del francese.

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