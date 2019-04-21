La Nazione: Orsolini Mandragora e 70mln. Ecco l’offerta della Juve per Chiesa

Le operazioni sono rimandate al periodo successivo la finale di Coppa Italia. Prima sarà solo sondato il terreno. La Juventus, però, vuol fare sul serio per Federico Chiesa. Senza mezzi termini e senz...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2019 12:43

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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