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La Nazione: Orsolini Mandragora e 70mln. Ecco l’offerta della Juve per Chiesa

Le operazioni sono rimandate al periodo successivo la finale di Coppa Italia. Prima sarà solo sondato il terreno. La Juventus, però, vuol fare sul serio per Federico Chiesa. Senza mezzi termini e senz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 12:43
La Nazione: Orsolini Mandragora e 70mln. Ecco l’offerta della Juve per Chiesa - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Le operazioni sono rimandate al periodo successivo la finale di Coppa Italia. Prima sarà solo sondato il terreno. La Juventus, però, vuol fare sul serio per Federico Chiesa. Senza mezzi termini e senza badare a spese. Come riportato da La Nazione, la società bianconera vorrebbe raggiungere la cifra di 100 milioni di euro per il talento della Fiorentina: 70 milioni in contanti, più i cartellini di Riccardo Orsolini e RolandoMandragora, valutati rispettivamente 18 e 22 milioni.

Fonte: Calciomercato.com

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