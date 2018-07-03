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La Nazione, la Lazio ci prova per Pjaca ma la Fiorentina ha accordi con la Juve ed il giocatore

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Lazio in un'eventuale trattativa che porterebbe Milinkovic Savic dalla società biancoceleste alla Juventus, gradirebbe come contropartita tecnica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 08:53
La Nazione, la Lazio ci prova per Pjaca ma la Fiorentina ha accordi con la Juve ed il giocatore -
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la Lazio in un'eventuale trattativa che porterebbe Milinkovic Savic dalla società biancoceleste alla Juventus, gradirebbe come contropartita tecnica Marko Pjaca. Il giocatore ha espresso la volontà di vestire la maglia della Fiorentina e Corvino, oggi a Milano fulcro del calciomercato, ha l'accordo sia con l'agente del calciatore che con la Juventus. Il Mondiale della Croazia procede e finchè sarà in gioco non vi sarà la chiusura della trattativa.

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